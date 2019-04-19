#الرئيس_الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤكد على تمسك فرنسا بأمن تركيا وبخفض التصعيد على طول #الحدود_السورية_التركية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2019 - 13:31

#الرئيس_الفرنسي ايمانويل ماكرون يؤكد على تمسك فرنسا بأمن تركيا وبخفض التصعيد على طول #الحدود_السورية_التركية (سبوتنيك)

منذ 28 mins 19 April، 2019
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