بيسكوف: الكيمياء الشخصية بين بوتين وكيم جونغ أون تعزز التفاهم لكنها لا تضمنه

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الجمعة، أن التواصل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، “سيتم في المقام الأول على مبادئ الاعتبار المتبادل للمصالح”، لافتاً إلى أن “الكيمياء الشخصية يمكن فقط أن تعزز التفاهم بين زعيمي الدولتين”. وقال بيسكوف للصحفيين، في إجابة على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تكون هناك “كيمياء” خلال اللقاء، كتلك التي أحاطت بأجواء لقاء زعيم كوريا الشمالية مع الرئيس الأميركي، “يمكن للكيمياء الشخصية أن تعزز التفاهم الكامل، ولكنها لا تضمنه، فإن الشيء الرئيسي هو الاعتبار المتبادل لمصالح البلدين والثقة المتبادلة. وعلى هذه المبادئ سيتم بناء التواصل بشأن القضايا التي تهم الطرفين. بالنسبة للكيمياء، دعونا نرى – رئيس روسيا سيجتمع مع كيم، ودعونا ننتظر نتائج محادثاتهما”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية