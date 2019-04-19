تصميم غواصة روسية من الجيل الخامس يدخل مرحلة جديدة

انطلقت أعمال تصميم غواصة روسية جديدة في مكتب “ملاخيت” للتصاميم في مدينة سان بطرسبورغ.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الحربية الروسية، بأن الغاية من العمل التصميمي الجاري هي تصنيع الغواصة الروسية متعددة المهام من الجيل الخامس.

وحسب المصدر فإن مهندسي مكتب “مالاخيت” في بطرسبورغ حددوا نهاية العام الماضي ملامح أساسية تقريبية للغواصة الجديدة، تم تقديمها فيما بعد لوزارة الدفاع الروسية التي أقرتها بشكل نهائي.

وقال المصدر إن الخبراء في وزارة الدفاع اتفقوا على منح الغواصة تسمية “هاسكي”، وهي التسمية التي حملتها أثناء العمل التصميمي التمهيدي.

ودخل العمل على تصميم الغواصة منذ الآن مرحلة جديدة يجب أن تتوج بتصنيع الغواصة.

ويفترض أن تتزود الغواصة الجديدة بصواريخ فرط صوتية، وأن تتألف من وحدات قتالية منعزلة مرتبطة مع بعضها بواسطة نظام قيادة موحد. فيما تبقى مواصفات الغواصة الأخرى سرية.

وأشار المصدر إلى أن مدير عام شركة السفن الموحدة، أليكسي رومانوف، كان قد أعلن الصيف الماضي أن عملية تحديد الملامح النهائية للغواصة تستغرق عامين. أما عملية تصميمها فستستغرق 5 أعوام.

المصدر: روسيا اليوم