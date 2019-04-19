قادة الاحتجاجات في السودان سيعلنون تشكيل مجلس مدني للحكم الأحد (بيان) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2019 - 12:02

قادة الاحتجاجات في السودان سيعلنون تشكيل مجلس مدني للحكم الأحد (بيان)

منذ 4 mins 19 April، 2019
أخبار موقع المنار

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