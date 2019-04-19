رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل رئيس مجلس الشعب السوري لدى وصوله الى بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس مجلس الشعب السوري حمودة يوسف الصباغ، يوم أمس، لدى وصوله مساءاً إلى بغداد على رأس وفد نيابي كبير للمشاركة في اعمال مؤتمر رؤساء برلمانات دول جوار العراق.

وجرى لرئيس مجلس الشعب السوري والوفد المرافق له استقبال رسمي في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي، حضره عدد من النواب فضلا عن الامين العام لمجلس النواب العراقي السيد صلاح الحميري.

وفي مستهل اللقاء، رحب الرئيس الحلبوسي بالوفد السوري الزائر ومشاركته في قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق، مشيراً إلى عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

كما جرى بين الطرفين استعراض للعلاقات الثنائية بين العراق وسوريا وسبل تطوير التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.

المصدر: موقع مجلس النواب العراقي