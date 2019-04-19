قوى الامن: القبض على فلسطينيين بتهمة تعاطي المخدرات وترويجها

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتقصي جرائم المخدرات على جميع الاراضي اللبنانية، وتوقيف المتورطين فيها وبخاصة لجهة جرائم الاتجار بها وترويجها.

توافرت معلومات لهذه الشعبة عن شخصين يقومان بترويج المخدرات وتعاطيها داخل مخيم عين الحلوة، نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة توصلت الى تحديد هويتهما، وهما:

– م. م. (مواليد العام 1995، فلسطيني)

– و. ا. (مواليد العام 1987، فلسطيني)

بناء عليه، كلفت قوة من الشعبة لإجراء المتابعة اللازمة لتوقيف المذكورين لدى خروجهما من المخيم.

بتاريخ 14/4/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة، نفذت قوة من الشعبة كمين محكم في مدينة صيدا نتج عنه توقيف المذكورين، وضبط بحوزتهما /28/ ظرفا من الحبوب المخدرة ” ترامادول.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتعاطي المخدرات وترويجها لعدد كبير من زبائنهم داخل مخيم عين الحلوة.

أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على اشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية