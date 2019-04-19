الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة

يستعد المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 55 لمسيرات العودة و كسر الحصار على حدود غزة الشرقية، تحت عنوان “يوم الأسير الفلسطيني”، و ذلك بعد عصر اليوم الجمعة. و كانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين في قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة على الحدود الشرقية اليوم الجمعة تحت شعار “جمعة يوم الأسير الفلسطيني”.

وأكدت الهيئة في بيانها، على أن مسيراتنا متواصلة حتى تحقيق أهدافها كاملة، داعية الراعي المصري لوقف الاعتداءات الاسرائيلية بحق الأسرى. ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والدولية للتحرك لمواجهة ممارسة الاحتلال العدوانية بحق شعبنا، مضيفة: ما زلنا نؤمن بحتمية الانتصار ودحر الاحتلال.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية