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April 19 2019 - 12:03

شرطة نيويورك : الرجل الذي أوقف في كاتدرائية في نيويورك كان ينوي السفر إلى روما

منذ 1 ساعة 19 April، 2019
علم اميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

كشفت شرطة نيويورك مساء الخميس تفاصيل جديدة عن الرجل الذي أوقف في كاتدرائية سانت باتريك في نيويورك وبحوزته عبوتي بنزين وولاعات، موضحة أنه كان يقوم بتدريس الفلسفة واشترى بطاقة طائرة للسفر إلى روما.
وقالت الشرطة إن الرجل يدعى مارك لامباريلو ويبلغ من العمر 37 عاما، وكان قد أوقف حوالى الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي عند مدخل الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي الجديد في الجادة الخامسة في قلب حي مانهاتن، وجاء توقيفه بعد يومين على الحريق الذي دمر جزءا من كاتدرائية نوتردام في باريس.

المصدر: الوكالة الوطنية

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