“واتساب” تعمل على حظر تصوير المحادثات ولم يفصح الموقع عن الآلية التي سيتبناها التطبيق في سبيل منع التقاط صور شاشة المحادثة، إلا أنه ذكر أنه سيتوجب على المستخدم أن يفعّل الميزة الجديدة، وبعدها لا يمكن للهاتف أخذ لقطة للشاشة.

ويعتقد كثيرون أن إضافة هذه الميزة قد تغضب كثيرا من المستخدمين الذين يلجأون إليها كثيرا.

وكان تطبيق التواصل الفوري، الذي يستخدمه 1.3 مليار شخص شهريا، قد أضاف مؤخرا العديد من المزايا التي تعزز أمن المستخدمين، مثل اعتماد قفل التطبيق وفتحه بالبصمة، إلى جانب اعتماد مسح العين.

المصدر: سكاي نيوز