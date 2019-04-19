اليمنيون يستعدون للمشاركة في مسيرات “ذكرى استشهاد الرئيس الصماد” بصنعاء والحديدة وصعدة

يستعد اليمنيون للمشاركة في المسيرات الحاشدة التي ستنطلق، اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء، ومحافظتي صعدة والحديدة، احياء لذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس صالح الصماد.

وكانت اللجنة المنظمة قد حدد ساحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء مكانا لمسيرة “ذكرى استشهاد الرئيس الصماد” الكبرى التي ستنطلق عصر اليوم.

كما دعت اللجنة إلى المشاركة الواسعة في المسيرة التي ستنطلق عصر اليوم في محافظة الحديدة الساحلية.

هذا وستنطلق صباح اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء للمناسبة في مدينة صعدة الحدودية.

وشددت اللجنة في بيان على أهمية المشاركة الواسعة في هذه المسيرات في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الصماد ومرافقيه للتأكيد على السير على نهج الرئيس الصماد وكافة شهداء الوطن حتى تحقيق النصر.

يذكر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي اغتال الرئيس اليمني صالح الصماد ومرافقيه، بعد شن عدة غارات على سيارته في محافظة الحديدة في الـ19 من نيسان إبريل العام الماضي.

المصدر: المسيرة