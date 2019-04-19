أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 19 نيسان 2019

النهار:

سارع عدد من رؤساء الكتل النيابية ورؤساء أحزاب وتيارات سياسية، الى الطلب من وزرائهم ونوابهم وقياداتهم التأكيد على عدم المس بسلسلة الرتب والرواتب، وذلك على خلفية تخوّفهم من غضب الشارع واتخاذ خطوات غير مسبوقة على صعيد الحراك المطلبي.

البناء:

قالت مصادر أوروبية مصرفية انّ تفاهماً تمّ مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سحب ترشيح ابنته لرئاسة البنك الدولي، نظراً للأصداء السلبية الواسعة التي تركها الترشيح على الأوضاع المصرفية، ومخاطر أن يؤثر السير بالترشيح على أسعار الفوائد العالمية في ظروف ركود إقتصادي وأزمات مالية عديدة يدخل البنك على خط معالجتها وخطورة فقدان مصداقية المعالجات من الزاوية المهنية، وبالتالي عدم التجاوب مع توصيات البنك الدولي سواء من المستدينين أو الدائنين…!

اللواء:

اهتمت دوائر لبنانية بتصريحات لسفير دولة كبرى، تتعلق بالوضع في بلد مجاور، وتنطوي على وضع خطوط فاصلة بين بلاده والدولة الصديقة، لها.. كشف نائب بقاعي “أوسطي” أن انضمامه لتكتل سياسي، لا يتوقف على الانتماء الحزبي، بل على اعتبارات بعضها غير سياسي! اختفت المعطيات فجأة عن مؤتمر كان يجري الإعداد له في مقرّ رسمي، حول قضايا بالغة الحيوية، وبعضها يتعلق بالفساد؟

الجمهورية:

قالت أوساط إقتصادية إن تخوّف الناس من أربعة أيام عطلة بسبب الأعياد أدى إلى عمليات بيع بكثرة في البورصة تحسُّباً للأسوأ ما أدى إلى تراجُع حاد للأسهم.

توقف البعض بإهتمام عمّا قصده مرجع بارز عندما أجاب أحد النواب ” أفضل ماتعرف” عندما سأل هذا النائب في الجلسة التشريعية اذا كنّا ذاهبين الى توسيع المطامر أم أن هناك حلاً للنفايات؟

سأل نائب معارض عن سبب إغفال طرح إقتراح قانون قدّمه عام 2010.

المصدر: صحف محلية