المصريون في الخارج يصوتون في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

بدأ المصريون المقيمون خارج بلادهم مساء الخميس بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الشعبي العام حول التعديلات الدستورية في مصر والتي قد تمدد حكم رئيسها الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وانطلقت عملية التصويت خارج مصر من نيوزلندا حيث افتتحت صناديق الاقتراع في الساعة 21:00 من مساء الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، أن الاستعدادات لاستقبال أبناء الجاليات المصرية بالخارج تجري في المقار الانتخابية بسفارات القاهرة في 124 دولة حول العالم، للمشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

وأكد حافظ توجيه وزير الخارجية، سامح شكري، باستكمال كافة الاستعدادات على أكمل وجه، متابعا: “تم إنشاء 140 مقرا انتخابيا في الخارج داخل 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية”.

وأقر مجلس النواب المصري الثلاثاء الماضي بأغلبية أصوات نوابه تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، وتشكيل مجلس للشيوخ في البرلمان وتحديد دور الجيش في الدولة.

وتقول إحدى المواد إن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين.

لكن مادة أخرى تنص على انقضاء مدة حكم رئيس الجمهورية الحالي بـ6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وفي داخل مصر سيجري الاستفتاء العام الذي سيصوت فيه المواطنون حول هذه التعديلات الدستورية يوم السبت المقبل.

المصدر: وكالات