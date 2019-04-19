الرئاسة التركية: مسار الطعون على نتائج الانتخابات المحلية متواصل

لفت المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ إلى أن “مسار الطعون على نتائج ​الانتخابات​ المحلية ما زال متواصلا، وإن قرار اللجنة العليا هو النهائي”، مشيراً إلى أن “الطعون جاءت لإظهار المخالفات والانتهاكات والأخطاء المقصودة أو غير المقصودة المحتملة أثناء الانتخابات في مدينة ​إسطنبول​ وغيرها”.

وأشار إلى أنه “إذا نظرنا إلى الأصوات التي حصل عليها ​حزب العدالة والتنمية​ وتحالف الشعب، فإن ذلك يشكل حصول الرئيس ​رجب طيب أردوغان​، على تأييد وثقة الشعب مرة أخرى”.

والثلاثاء، تقدم “حزب العدالة والتنمية” باعتراض استثنائي إلى اللجنة العليا للانتخابات، طلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

والأربعاء، تسلم مرشح “حزب الشعب الجمهوري” أكرم إمام أوغلو، وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة، بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح “حزب العدالة والتنمية” بن علي يلدريم، على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا.

وشهدت ​تركيا​ في 31 آذار الماضي، انتخابات الإدارة المحلية، ووصلت نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق نحو 85 في المئة.

المصدر: وكالات