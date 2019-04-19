السودان: المجلس الانتقالي يعفي وكيل وزارة الخارجية من منصبه على خلفية زيارة وفد قطر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2019 - 07:26

السودان: المجلس الانتقالي يعفي وكيل وزارة الخارجية من منصبه على خلفية زيارة وفد قطر

منذ 1 ساعة 19 April، 2019
السودان.. المجلس العسكري يوعز للمؤسسات الحكومية بالإفصاح عن حساباتها
السودان - عربي وإقليمي

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان يوم الخميس، قرارا يقضي بإعفاء وكيل ​وزارة الخارجية​ السفير بدرالدين عبدالله من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أصدر قرارا أعفى بموجبه السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه.

وردا على أسئلة الصحفيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وصرح الناطق الرسمي بأن البيان الذي أصدرته الخارجية استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار كباشي إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما أن البيان لم يعبر عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة