مسؤول ليبي يدعو الجزائر إلى تواجد قوي حلحلة الأزمة الليبية

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق، الجزائر، إلى تواجد قوي في أزمة بلاده لحلحلة مسار التسوية، لافتاً إلى أن “ليبيا تعول على الجزائر لبعث رسائل لكل المجتمع الدولي مفادها أن الشرعية الموجودة في ليبيا قوية وحقيقية، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحا وصريحا في التنديد بما تتعرض له طرابلس”.
وأضاف “نعرف جيدا أن الجزائر تقف الى جانب الشعب الليبي، وتدعم خيارات بناء دولة مدنية، وإعداد دستور ليبي، والذهاب إلى الانتخابات حتى يختار الشعب الليبي من يقوده بنفسه”، لافتاً إلى أن “أمن الجزائر من أمن ليبيا، والدولتان تشتركان في حدود طويلة وتجمعهما علاقات تاريخية مهمة جدا”.
المصدر: وكالات