مسؤول ليبي يدعو الجزائر إلى تواجد قوي حلحلة الأزمة الليبية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2019 - 05:56

مسؤول ليبي يدعو الجزائر إلى تواجد قوي حلحلة الأزمة الليبية

منذ 57 mins 19 April، 2019
نائب-رئيس-المجلس-الرئاسي-لحكومة-الوفاق-الوطني-أحمد-معيتيق
عربي وإقليمي - ليبيا

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة​ الوفاق الوطني الليبي ​أحمد معيتيق​، ​الجزائر​، إلى تواجد قوي في أزمة بلاده لحلحلة مسار التسوية، لافتاً إلى أن “​ليبيا​ تعول على الجزائر لبعث رسائل لكل ​المجتمع الدولي​ مفادها أن الشرعية الموجودة في ليبيا قوية وحقيقية، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحا وصريحا في التنديد بما تتعرض له ​طرابلس​”.

وأضاف “نعرف جيدا أن الجزائر تقف الى جانب الشعب الليبي، وتدعم خيارات بناء دولة مدنية، وإعداد دستور ليبي، والذهاب إلى ​الانتخابات​ حتى يختار الشعب الليبي من يقوده بنفسه”، لافتاً إلى أن “أمن الجزائر من أمن ليبيا، والدولتان تشتركان في حدود طويلة وتجمعهما علاقات تاريخية مهمة جدا”.

المصدر: وكالات

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