مسؤول ليبي يدعو الجزائر إلى تواجد قوي حلحلة الأزمة الليبية

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة​ الوفاق الوطني الليبي ​أحمد معيتيق​، ​الجزائر​، إلى تواجد قوي في أزمة بلاده لحلحلة مسار التسوية، لافتاً إلى أن “​ليبيا​ تعول على الجزائر لبعث رسائل لكل ​المجتمع الدولي​ مفادها أن الشرعية الموجودة في ليبيا قوية وحقيقية، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحا وصريحا في التنديد بما تتعرض له ​طرابلس​”.

وأضاف “نعرف جيدا أن الجزائر تقف الى جانب الشعب الليبي، وتدعم خيارات بناء دولة مدنية، وإعداد دستور ليبي، والذهاب إلى ​الانتخابات​ حتى يختار الشعب الليبي من يقوده بنفسه”، لافتاً إلى أن “أمن الجزائر من أمن ليبيا، والدولتان تشتركان في حدود طويلة وتجمعهما علاقات تاريخية مهمة جدا”.

المصدر: وكالات