واشنطن تنفي إجراء بيونغ يانغ تجربة على صاروخ باليستي

أكد البنتاغون الخميس أن كوريا الشمالية أجرت في الساعات الماضية تجربة على سلاح عسكري لكنه نفى أن تكون هذه التجربة قد تناولت صاروخا باليستيا. وقال وزير الحرب الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان “لقد حصلت تجربة”.

وأعلنت وسائل إعلام كورية شمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تجربة “سلاح تكتي موجه” مع “رأس حربي قوي”، من دون تحديد طبيعة السلاح.

وقال شاناهان للصحافيين قبل لقاء مع وزيرة الدفاع الألبانية أولتا جاتشكا “لا أريد الخوض في تفاصيل معلوماتنا الاستخبارية، لكن ما سأقوله هو أن التجربة لم تحصل على صاروخ باليستي”.

وأشار البنتاغون إلى أن هذه التجربة الكورية الشمالية لم تؤثر على عمليات الجيش الأميركي في المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية