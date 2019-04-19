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April 19 2019 - 02:54

موسكو: قيودنا الجديدة ستمس 30 بالمئة من التبادل التجاري مع أوكرانيا

منذ 30 mins 19 April، 2019
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أخبار دولية - روسيا

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين أن القيود الروسية الجديدة على التجارة مع أوكرانيا ستطال نحو 30 بالمئة من التبادل الجاري بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أوريشكين في بيان أورده المكتب الصحفي لوزارته، اليوم الخميس إن “إجمالي حجم السلع التي تفرض الحكومة الروسية القيود عليها يقدر بأكثر من 4.3 مليار دولار، ما يشكل نحو 30 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوكرانيا في عام 2018”.

وأشار إلى أن فرض القيود هو “إجراء اضطراري اتخذ ردا على خطوات غير ودية من قبل أوكرانيا” ويتوافق بشكل تام مع الالتزامات الدولية لروسيا.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت عن توسيع قائمة السلع التي تُفرض قيود على استيرادها من أوكرانيا، وخاصة بعض المنتجات الصناعية والأنابيب والورق والملابس والأحذية وغيرها من السلع.

كما تم فرض قيود على تصدير النفط ومشتقاته والفحم التي لن يكون من الممكن تصديرها لأوكرانيا اعتبارا من 1 يونيو المقبل، إلا بموافقة وزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

المصدر: وكالات

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