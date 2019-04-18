ايران وتركيا تؤكدان على تطوير العلاقات المصرفية بينهما

اشار محافظ البنك المركزي الايراني عبالناصر همتي الى الحجم الكبير للتبادل الاقتصادي والتجاري بين ايران وتركيا، داعيا للمزيد من التعاون بين بنوك البلدين من اجل تسهيل الانشطة التجارية.

وخلال لقائه السفير التركي في طهران دريا اورس في طهران اليوم الخميس، نوه همتي الى طاقات تركيا التجارية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة تسهيل انشطتها المصرفية مع التجار الايرانيين.

واضاف، رغم ان حجم التبادل التجاري بين البلدين في الظروف الراهنة هو في مستوى جيد الا ان هنالك بونا بينه وبين الرقم المنشود وهو 30 مليار دولار حيث نامل برفع مستوى التبادل مستقبلا في ضوء ما يحظى به الجانبان من طاقات وامكانيات.

من جانبه اشار السفير التركي الى التوافقات البناءة التي تم التوصل اليها بين وزيري الخارجية الايراني والتركي يوم امس في انقرة، داعيا الى تفعيل هذا الامر في العلاقات التجارية على وجه السرعة.

واشار السفير اورس الى ماضي العلاقات بين البلدين، معربا عن امله في تسهيل العلاقات الاقتصادية بينهما.

المصدر: وكالة فارس