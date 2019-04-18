مبعوث الامم المتحدة يحذر من “اشتعال” الوضع في ليبيا

حذر مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة الخميس من “اشتعال” الوضع في ليبيا.

واعتبر سلامة في مقابلة مع فرانس برس بطرابلس ان الحملة التي شنها “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر في الرابع من نيسان/ابريل على العاصمة حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. أوصلت الوضع إلى “جمود عسكري” على الأرض.

وقال سلامة إنه سيذكر مجلس الامن الخميس بأن “الاحتمال قائم باشتعال الوضع”. وعتبر أنه على الدول الاعضاء في المجلس “ان تتحرك أكثر وتتوحد أكثر لمنع مثل هذا الاشتعال الشامل”.

وتابع “ثمة مصالح في ليبيا. إنه بلد غني بالنفط ويسيل لعاب العديد من الشركات النفطية. وشركات الإعمار. الخ…”.غير أنه استدرك قائلا “لكن لا يوجد هذا فقط (…) ثمة دول استثمرت سابقا

بشخص السيد حفتر على اعتبار أنه بطل مكافحة الإرهاب. وصحيح أنه كان نشطا بالنسبة إليهم ونجح في بنغازي. ودرنة. أو مؤخرا في الجنوب حيث نجح في القضاء على خلايا إرهابية. هؤلاء لن يتركونه الآن حتى لو لم يكونوا موافقين مع هجومه على طرابلس”. دون ان يذكر أي دولة.

وأسف سلامة “لأننا عملنا طيلة عام تحضيرا لشيء لم يسبق له مثيل في ليبيا. أي مؤتمر وطني يجمع كل الأطراف (…) وها هي تلك الجهود تتبخر”. وقال سلامة “هذا يعني إذا أراد حفتر الدخول إلى طرابلس فسيكون ذلك عبر صناديق الاقتراع وليس من خلال السلاح… للأسف اتخذ هذا المسار”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية