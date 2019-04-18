الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في جمعة “يوم الأسير الفلسطيني” يوم غد الجمعة في مخيمات العودة شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 22:02

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في جمعة “يوم الأسير الفلسطيني” يوم غد الجمعة في مخيمات العودة شرق قطاع غزة

منذ 47 mins 18 April، 2019
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