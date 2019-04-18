الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في جمعة “يوم الأسير الفلسطيني” يوم غد الجمعة في مخيمات العودة شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 22:02
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لبنان: إحياء الذكرى الـ 23 لمجزرة قانا التي ارتكبها العدو الصهيوني خلال عملية عناقيد الغضب واستشهد فيها 107 مواطنين
الرئيس ميشال عون يؤكد اصراره على عرض مشروع الموازنة بأقرب فرصة معتبرا أن كل الافكار التي يتم تداولها لا تلزم أحدا
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: علينا أن نعمل من أجل إيصال بلدنا إلى بر الأمان ونعالج مشاكله الإقتصادية
الشيخ قاسم: نحن مقاومة تدافع وتحمي وفي آن معها تبني وتؤسس وسنستمر كذلك مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العقوبات
المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل للمنار: الوضع المالي والاقتصادي بات حسّاسا ووصل الى درجة محرجة
حسين الخليل للمنار: حزمة الاقتراحات التي تقدّمت الى الآن لم يعطِ حزب الله وجهة نظره حولها لكنّه منفتح على النقاش
الخليل للمنار: حزب الله أوكل الاقتراحات للجان لدراستها والوصول لاقتراحات مناسبة وقد تكون لديه أفكارا أخرى لم تُطرح بعد
وزير المال علي حسن خليل: لبنان يحضر لإصدار سندات دولية بقيمة مليارين ونصف مليار الى 3 مليارات دولار في 20 أيار المقبل
وفد من تجمع العلماء المسلمين يزور سفير الصين ويدعو لدعم بلاده القضية الفلسطينية وما تتعرض له سوريا من حرب كونية
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محكمة المطبوعات غرّمت اللواء أشرف ريفي مليوني ليرة وتعويض 15 مليون ليرة لإدانته بجرم القدح والذم بحق الوزير جبران باسيل
حركة حماس: مواجهة العدو الصهيوني توجب الشروع في صياغة خطة وطنية موحدة يكون عنوانها المقاومة وحماية الضفة من أطماع الضم
حماس: التفاهمات مع العدو لم تكن مقابل أي ثمن وقطاع غزة سيبقى جبهة الاسناد بوجه المؤامرة الصهيونية حتى التحرير والعودة
وزارة المالية الفلسطينية برام لله: حصلنا على 85% من ايرادات مالية غزة الشهرية التي لم تفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة
الأمم المتحدة تدعو الدول المانحة إلى دفع الأموال المقدرة بـ 7 مليارات دولار للعام 2019 سريعا لمساعدة النازحين في سوريا
الأمم المتحدة تدعو الدول إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه "مواطنيها" في مخيم الهول شمال سوريا بينهم حوالى 3000 طفل من 43 بلدا
الرئاسة التركية: نبذل جهودا لانهاء الحرب وتشكيل لجنة صياغة الدستور وضمان الانتقال السياسي وضمان وحدة الأراضي السورية
الخارجية الروسية: وصول نحو الف سوري يوميا من خارج البلاد وتواصل توافد النازحين من مخيم الركبان الى مناطق الحكومة
الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها حيال إسقاط جنسية 138 شخصا بحرينيا وتصف الحكم بالتعسفي لغياب ضمانات المحاكمة العادلة
مصادر يمينة: اطلاق صاروخ زلزال1على تجمعات قوى العدوان السعودي شرق جبل النار وتحقيق اصابات مباشرة فيها
مبعوث الامم المتحدة غسان سلامة: نحذر من اشتعال الوضع في ليبيا والانقسامات الدولية شجعت حفتر على شن حملته العسكرية
حكومة الوفاق: سنوقف اي تعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية بسبب دعم باريس لـ"خليفة حفتر"
المدعي العسكري العام الليبي يأمر بالقبض على المشير خليفة حفتر و6 عسكريين لتورطهم بقصف مطار معيتيقة ومنطقة بطرابلس
منظمات دولية: 205 قتلى و 913 مصابا و25 الف نازح حصيلة أسبوعين من المعارك المستمرة في ليبيا
السودان: الحشود الشعبية تواصل اعتصامها أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة بتولي حكومة مدنية الحكم في البلاد
مصر: استفتاء بين السبت والاثنين لتعديل دستوري لتمديد ولاية الرئيس عامين وترشحه لولاية ثانية 6 أعوام واعادة مجلس الشيوخ
وزير العدل الأميركي: تقرير المحقق الخاص لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية بشأن الانتخابات
تقرير المحقق روبرت مولر: بناء على الأدلة لم نتمكن من الوصول إلى الحكم بإعلان براءة الرئيس دونالد ترامب من عرقلة العدالة
الخارجية الاميركية تعلن أنها لا تزال مستعدة للتفاوض مع كوريا الشمالية بعد مطالبتها باستبعاد وزير الخارجية من المحادثات
الكرملين: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو أواخر الشهر الجاري
الهند: تنظيم المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية في 95 دائرة يقع معظمها جنوب وشرق البلاد من أصل 7 مراحل للانتخابات
اندونيسيا: السلطات تحذر من التظاهر بعد رفض المعارضة النتائج المؤقتة للانتخابات والتي رجحت فوز الرئيس المنتهية ولايته
تايوان: زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب الجزيرة ويتسبب بإصابة 17 شخصا وإغلاق الطرق واضطرابات بحركة المرور
الكونغو الديموقراطية: الرئيس يعلن الجمعة يوم حداد وطني اثر مقتل 13 شخصا وفقدان 114 آخرين بغرق مركبهم
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل السنوي لكشافة الإمام المهدي (ع) يوم الإثنين المقبل الساعة 17:00 بتوقيت بيروت
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في جمعة “يوم الأسير الفلسطيني” يوم غد الجمعة في مخيمات العودة شرق قطاع غزة
منذ 47 mins
18 April، 2019
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