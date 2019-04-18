حكومة “الوفاق الوطني” الليبية تُصدر مذكرة توقيف ضد المشير خليفة حفتر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 20:28
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لبنان: إحياء الذكرى الـ 23 لمجزرة قانا التي ارتكبها العدو الصهيوني خلال عملية عناقيد الغضب واستشهد فيها 107 مواطنين
الرئيس ميشال عون يؤكد اصراره على عرض مشروع الموازنة بأقرب فرصة معتبرا أن كل الافكار التي يتم تداولها لا تلزم أحدا
المدير العام للأمن العام للمنار: سأزور سوريا الاسبوع المقبل لتنسيق العمل على منع دخول السوريين بطرق غير شرعية إلى لبنان
وزير المال علي حسن خليل: لبنان يحضر لإصدار سندات دولية بقيمة مليارين ونصف مليار الى 3 مليارات دولار في 20 أيار المقبل
رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان للمنار: سنسلم التقرير حول قطع حساب عام 2017 عندما تطلبه لجنة المال والموازنة
وزير الصحة جميل جبق يستقبل وفد جمعية الطفل المصاب بالكلى ويعد بالمساعدة ويشدد على أهمية تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء
بطريرك السريان الكاثوليك يوسف الثالث يونان: نشدد على عودة النازحين إلى أرضهم ووطنهم دون ربطها بالحل السياسي في سوريا
محكمة المطبوعات غرّمت اللواء أشرف ريفي مليوني ليرة وتعويض 15 مليون ليرة لإدانته بجرم القدح والذم بحق الوزير جبران باسيل
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين يدعو للتظاهر أول أيار دفاعا عن لقمة العيش الكريم للفقراء وذوي الدخل المحدود
حركة حماس: مواجهة العدو الصهيوني توجب الشروع في صياغة خطة وطنية موحدة يكون عنوانها المقاومة وحماية الضفة من أطماع الضم
حماس: التفاهمات مع العدو لم تكن مقابل أي ثمن وقطاع غزة سيبقى جبهة الاسناد بوجه المؤامرة الصهيونية حتى التحرير والعودة
رئيس حركة حماس في غزة يحي السنوار: لم يتم تشكيل حكومة أو لجنة ادارية وهناك تعديلات فنّية محدودة لتحسين خدمة المواطنين
وزارة المالية الفلسطينية برام لله: حصلنا على 85% من ايرادات مالية غزة الشهرية التي لم تفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة
مصادر يمينة: اطلاق صاروخ زلزال1على تجمعات قوى العدوان السعودي شرق جبل النار وتحقيق اصابات مباشرة فيها
مصادر يمنية: مقتل وجرح العشرات من قوى العدوان أثناء التصدّي لمحاولة تقدّم واسعة في منطقة الشبكة في نجران
العميد يحيى سريع: عشرات القتلى والجرحى بعملية نوعية انتهت بالسيطرة الكاملة على جبل حلموص الاستراتيجي بالبيضاء
الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها حيال إسقاط جنسية 138 شخصا بحرينيا وتصف الحكم بالتعسفي لغياب ضمانات المحاكمة العادلة
الرئاسة التركية: نبذل جهودا لانهاء الحرب وتشكيل لجنة صياغة الدستور وضمان الانتقال السياسي وضمان وحدة الأراضي السورية
الخارجية الروسية: وصول نحو الف سوري يوميا من خارج البلاد وتواصل توافد النازحين من مخيم الركبان الى مناطق الحكومة
مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق الليبية: قوات "حفتر" تعيد السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية جنوب البلاد
مبعوث الامم المتحدة غسان سلامة: نحذر من اشتعال الوضع في ليبيا والانقسامات الدولية شجعت حفتر على شن حملته العسكرية
منظمة الصحة العالمية: مقتل 205 أشخاص على الأقل وأصابة 913 آخرين خلال أسبوعين من المعارك المستمرة في ليبيا
منظمة الهجرة العالمية: 25 الف نازح منهم 4500 خلال 24 ساعة وهي أكبر زيادة في عدد النازحين منذ بدء المعارك في ليبيا
مصر: استفتاء بين السبت والاثنين لتعديل دستوري لتمديد ولاية الرئيس عامين وترشحه لولاية ثانية 6 أعوام واعادة مجلس الشيوخ
وزير العدل الأميركي: تقرير المحقق الخاص لم يثبت أن أعضاء حملة ترامب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية بشأن الانتخابات
الخارجية الاميركية تعلن أنها لا تزال مستعدة للتفاوض مع كوريا الشمالية بعد مطالبتها باستبعاد وزير الخارجية من المحادثات
الكرملين: الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين في موسكو أواخر الشهر الجاري
الهند: تنظيم المرحلة الثانية للانتخابات التشريعية في 95 دائرة يقع معظمها جنوب وشرق البلاد من أصل 7 مراحل للانتخابات
نيكاراغوا: مئات المعارضين يحيون ذكرى مرور سنة على بداية التظاهرات المناهضة للحكومة رغم قرار منع التظاهر
البرتغال: مقتل 29 سائحا المانيا بانقلاب حافلتهم الأربعاء بين مدينتي فونشال وسانتا كروز أثناء توجههم لجزيرة ماديرا
جورجيا: شقيقتان سعوديتان تناشدان للحصول على حماية دولية بعدما فرّتا بسبب الاضطهاد والغاء جوازي سفرهما من سلطات المملكة
الكونغو الديموقراطية: الرئيس يعلن الجمعة يوم حداد وطني اثر مقتل 13 شخصا وفقدان 114 آخرين بغرق مركبهم
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل السنوي لكشافة الإمام المهدي (ع) يوم الإثنين المقبل الساعة 17:00 بتوقيت بيروت
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
حكومة “الوفاق الوطني” الليبية تُصدر مذكرة توقيف ضد المشير خليفة حفتر
منذ 35 mins
18 April، 2019
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