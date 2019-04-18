افتتاح جناح الاسير سكاف في “معرض رشيد كرامي” بطرابلس

افتتحت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى” في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف جناحه الخاص داخل معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي في طرابلس شمال لبنان، تخلله إعتصام تضامني مع الأسير سكاف والأسرى الفلسطينيين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية اللبناني والفلسطينية.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي أكدت على “ضرورة إحياء قضية الأسرى و التضامن معهم بكافة الوسائل من أجل رفع معنوياتهم لأن العدو يعمد على طمس قضيتهم وإبعادها عن الإعلام”، واعتبرت أن “السبيل الوحيد لتحريرهم هو التمسك بالمقاومة التي تحرر من خلالها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب وبفضلها سيتم تبييض السجون لأن التجارب أثبتت أن العدو لا يفهم إلا لغة المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام