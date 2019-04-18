الهند: الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

أدلى الناخبون في أنحاء الهند بأصواتهم الخميس في الجولة الثانية من الانتخابات الواسعة النطاق التي تجري في البلاد.

ويحق لأكثر من 157 مليونا من ناخبي الهند البالغ عددهم 900 مليون الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات السبعة ضمن أكبر عملية اقتراع في العالم.

وقالت مصادر محلية “يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثانية لكنه يواجه تحديا صعبا من حزب المؤتمر المعارض الذي يأمل باستغلال سجل مودي الضعيف في مجال الاقتصاد”.

ولفتت المصادر الى ان “السلطات عززت الإجراءات الأمنية في أنحاء الدوائر الانتخابية الي95 حيث يجري التصويت الخميس بما في ذلك في كشمير”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية