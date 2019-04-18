وفد من “تجمع العلماء” زار سفير الصين: أكدنا على أهمية الوحدة الوطنية ودعم المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 18:45

وفد من “تجمع العلماء” زار سفير الصين: أكدنا على أهمية الوحدة الوطنية ودعم المقاومة

منذ 5 mins 18 April، 2019
تجمع علماء وسفير الصين
لبنان

زار وفد من “تجمع العلماء المسلمين” برئاسة مسؤول العلاقات الخارجية الشيخ ماهر مزهر الخميس سفارة الصين، حيث كان في استقبالهم السفير وانغ كيجيان.

وقال الشيخ مزهر بعد اللقاء  “كان اللقاء مناسبة لجولة أفق سياسية في شأن السياسة الدولية والدور الصيني الرائد والمميز”، وتابع “أكدنا على أهمية الوحدة الوطنية ودعم المقاومة في تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتأييد المقاومة في فلسطين المحتلة حتى تحرير كل التراب الفلسطيني”.

من جهته، أكد السفير وانغ كيجيان “دعم الصين للدولة اللبنانية والشعب اللبناني”، ولفت الى ان “الصين مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم على الصعيد التقني لحل المشكلات المستعصية كمسألة الكهرباء وموضوع السدود”، واوضح ان “الصين على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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