الأمم المتحدة تعبر عن قلقها لإسقاط الجنسية عن عشرات البحرينيين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 18:45

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها لإسقاط الجنسية عن عشرات البحرينيين

منذ 54 mins 18 April، 2019
الامم المتحدة
الامم المتحدة

عبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة عن “قلقها البالغ الخميس حيال قرار محكمة بحرينية بإسقاط الجنسية عن 138  شخصا”.

وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن “المحاكمات في البحرين تثير قلقا بالغا حول تطبيق القانون بالأخص خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة”.

واضافت باشليه أن “إسقاط الجنسية لا يجب أن يكون تعسفيا وألا يكون مدفوعا بدوافع تمييزية مثل العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي أو القومية أو الأصل الاجتماعي”، وعبرت “عن قلقها إزاء شهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض المتهمين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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