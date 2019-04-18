ظريف: اتفقنا مع تركيا على ايجاد آلية مالية تماثل “اينستكس”

أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، عن الاتفاق مع تركيا على متابعة انشاء آلية للتعاملات المالية بین البلدین تماثل آلية “اينستكس” مع أوروبا.

وأوضح ظريف في تصريح للصحفيين في أنقرة في ختام زيارته الى تركيا، بأن الجانبين سيتابعان 5 مواضيع تشمل التعرفة التفضيلية والطاقة و الامور المصرفية والافادة من النقد المشترك وايجاد آلية تماثل اينستكس.

وأضاف ظريف: تقرر ايلاء متابعة خاصة لهذه المواضيع من قبلي ووزير الخارجية التركي. وأردف أن مسؤولي اللجان المشتركة التركية الايرانية بدورهم سيتابعون هذه المواضيع.

المصدر: وكالة فارس