اصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة تقوع بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 18:45

اصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة تقوع بالضفة الغربية

منذ 2 ساعة 18 April، 2019
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