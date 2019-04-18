اصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة تقوع بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 18:45
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اصابة فتى فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة تقوع بالضفة الغربية
منذ 2 ساعة
18 April، 2019
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