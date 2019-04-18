قوى الامن الداخلي توقف شخصا بتهمة ترويج وتعاطي المخدرات في صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 16:59

قوى الامن الداخلي توقف شخصا بتهمة ترويج وتعاطي المخدرات في صيدا

منذ 13 mins 18 April، 2019
قوى الامن الداخلي
لبنان

أوقفت قوى الامن الداخلي احد الاشخاص من التابعية الفلسطينية تهمة ترويج وتعاطي المخدرات في أحياء مدينة صيدا القديمة جنوب لبنان.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان لها إنه “في إطار نشاطها في مجال مكافحة ترويج وتعاطي المخدرات، وبناء لمعلومات توافرت لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن قيام الفلسطيني ر. ك. (مواليد عام 1988)، بترويج وتعاطي المخدرات داخل احياء صيدا القديمة”.

وتابع البيان “على الأثر وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت الشعبة من توقيفه في مدينة صيدا، وضبطت بحوزته /3/ مظاريف من مادة الهيرويين وكمية من باز الكوكايين”، واضاف “بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وسلم مع المضبوط الى مخفر صيدا القديمة في وحدة الدرك الإقليمي، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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