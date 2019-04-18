الرئيس بري عقد سلسلة لقاءات مع شخصيات رسمية أجنبية وجرى البحث في الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس وفدا من الكونغرس الاميركي برئاسة سين ماكسويل وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، حيث جرى الحديث حول التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ثم استقبل الرئيس بري سفير مصر نزيه النجاري الذي قال بعد اللقاء “تناولنا عددا في الامور الاقليمية والامور الثنائية المتعلقة بالتعاون بين مصر ولبنان والتي تهم دولة الرئيس ويحرص على متابعتها باستمرار”، وتابع “كان ايضا استعراض للزيارة المهمة التي قام بها دولة الرئيس بري للعراق الشقيق، وهذا جهد عربي مهم يقوم به دولته وله دور مهم ومؤثر على الساحة العربية، ويهمنا دائما متابعته مع دولته، وايضا العلاقة بين مصر ولبنان وهو من الراعين لها”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري رئيس هيئة الاركان العامة في الجيش البريطاني الجنرال نيكولس كارتر وسفير بريطانيا كريس رامبلنغ، ودار الحديث حول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين ودعم بريطانيا للجيش والقوى الامنية اللبنانية.

في سياق آخر، استقبل الرئيس بري نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، وعرض معه للاوضاع الراهنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام