الرئيس عون: لاقرار مشروع الموازنة بأقرب فرصة

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون “اصراره على ان يكون هناك مشروع موازنة في اقرب فرصة”.

وقال الرئيس عون الخميس إن “كل الافكار التي يتم تداولها هي مجرد افكار لا تلزم احدا والواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمنا للاصلاحات المرجوة على طاولة مجلس الوزراء، فيصار الى نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او في المجلس النيابي”.

وتابع الرئيس عون “عندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامة تعبر عنها هذه الموازنة”، ورأى انه “بغياب هذا المشروع وهذا النقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا ما زلنا بعيدين عن المطلوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام