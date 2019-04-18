الجيش اليمني واللجان الشعبية يكسرون زحفا لقوى العدوان في جيزان

كسرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس زحفا لقوى العدوان السعودي الاميركي بقطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “المنافقين المرتزقة نفذوا زحفا واسعا مسنودا بغطاء جوي قبالة جبل قيس”، واشار إلى أن “وحدات من أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا للزحف وكسروه وكبدو العدو خسائر كبيرة في الأروح والعتاد”.

ولفت المصدر إلى أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من دحر المرتزقة من أحد المواقع التي تقدموا إليها قبالة جبل قيس وعاد من تبقى منهم يجر أذيال الخيبة والفشل”، وأكد أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية حاضرون وعلى أتم الجهوزية لتلقين العدو السعودي ومرتزقة دروسا قاسية في كل الميادين والجبهات”.

المصدر: موقع انصار الله