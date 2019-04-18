قوى الامن اطلقت خطة للحد من الموت المجاني على اوتوستراد النبطية الزهراني

أطلقت قوى الامن الداخلي، صباح اليوم، خطة أمنية على طول الاوتوستراد الممتد من جسر الزهراني، مرورا بزفتا، دير الزهراني، حبوش، وصولا الى دوار كفررمان – النبطية، بالتعاون مع البلديات التي يمر عبرها الاوتوستراد وهي: النجارية والمروانية وزفتا ودير الزهراني وحبوش وكفررمان والنبطية، وتهدف الى “الحد من حوادث السير المميتة والمتكررة التي يشهدها الاوتوستراد وخصوصا في الاونة الاخيرة”، عبر نشر لافتات توعية ورادارات وحواجز متنقلة.

وأشرف قائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله على اطلاق الخطة من دوار كفررمان -النبطية، في حضور رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد وعدد من الضباط.

نصرالله

واعلن العقيد نصرالله امام الاعلاميين “ان تحركنا وخطتنا اليوم تأتي بتوجيهات مباشرة من وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والهدف منه السعي الى الحد من حوادث السير على خط الزهراني- النبطية”.

وأضاف: “بعد زيادة ظاهرة حوادث السير كان لا بد من تحرك وهذا ما باشرناه اليوم. واود ان انتهز الفرصة لاوجه الشكر الى وسائل الاعلام التي هي شريك لنا في هذا التحرك وايضا الى شركائنا في البلديات، وروساء البلديات الموجودين على نطاق خط النبطية – الزهراني وهم لبوا دعوتنا وتجاوبوا بسرعة ومن هنا نتعاون معهم في هذا النشاط المشترك الذي نأمل ان يجد الصدى الطيب عند المواطنين، وخصوصا عند عنصر الشباب. ومن هنا نوجه الدعوة الى جميع اهلنا، الى أبنائنا، اخوتنا، للتقيد بقوانين السير والتبصر اثناء عملية القيادة، عندنا مشكلة موجودة دائما وهي السرعة ثم السرعة، ثم السرعة، اضافة الى السير بعكس السير عند فتحات الاوتوستراد، الى استعمال الهاتف، وعدم وضع حزام الامان، كل هذه العوامل، فضلا عن عوامل اخرى لا ننكرها وهي وضع الطرقات وحتى الكثير من المركبات. وهذه جميعها تؤدي الى نزف كبير في الوطن نخسر فيه شباننا وشاباتنا على الطرقات بحوادث مرور يمكن تلافيها، عندما نتقيد جيدا بأنظمة السير. ومن هنا تحركنا مع شركائنا في البلديات وهذه هي رؤية قوى الامن الداخلي هي الشراكة مع كل فئات المجتمع، مع البلديات ومع الجمعيات الاهلية ومع جمعيات المجتمع المدني، ومع المعاهد والجامعات والثانويات والجميع للوصول الى مرحلة نتعاون فيها جميعا لكي نحد من كل الظواهر التي يمكن ان تؤثر وتؤدي الى خسائر بشرية واقتصادية. اليوم، نطلق خطة للحد من حوادث المرور، وبالامس كنا نطلق حملات في موضوع مكافحة المخدرات، وغدا لدينا أمور تتعلق بالامن الاجتماعي، وكل ذلك بالتعاون مع شركائنا من بلديات وغيرها على امل الوصول معا الى النتيجة وهي طبعا لمصلحة الوطن والمواطن”.

واكد ان “هذه الخطة انطلقت تمهيديا منذ اكثر من اسبوع وباشرنا خلالها الاجراءات المشددة في هذا الاطار. الخط الممتد من الزهراني وحتى النبطية خط طويل، والاجراءات الامنية عليه قد تكون قاصرة في بعض الاحيان، ولا تغطي كل الخط، ومن هنا نحن نعول على نشر الوعي، على التزام الناس طوعا الاجراءات المطلوبة وتدابير السير، والتعليمات التي تصدر عن مفارز السير حتى نخفف من هذه الحوادث”.

وشدد على ان “هذا الموضوع لن يكون فقط ليوم او يومين، بل نحن اليوم اطلقنا الجانب التوعوي للخطة، ومعها سيكون هناك تشدد في قمع مخالفات السير التي لها تأثير على السلامة العامة، حرصا على سلامة السائق وسلامة الاخرين، ومن هنا ستكون اجراءاتنا دائمة، ومستمرة”.

رئيس بلدية كفررمان

بدوره، اكد رئيس بلدية كفررمان “التعاون والتنسيق” مع قوى الامن الداخلي لما فيه مصلحة المواطن في الحد من حوادث السير عبر نشر حملات التوعية والتشدد حيال مخالفات السرعة وغيرها”.

بعد ذلك، جال العقيد نصرالله على طول خط الاوتوستراد حيث اقيمت حواجز توعية لقوى الامن الداخلي وشرطة بلديات الخط، جرى خلالها رفع لافتات تحذر من السرعة وتدعو الى “التنبه لوجود رادارات” وملصقات وزعت على السائقين كتب فيها “ما تحرق قلب اهلك، سوق ع مهلك”.

والتقى العقيد نصرالله رئيسي بلديتي دير الزهراني حسن زواوي وزفتا داود شومان، وعددا من اعضاء المجالس البلدية وممثلين للجمعيات الصحية والاهلية. وكان تأكيد للتعاون الكامل كل بحسب مهماته “للحد من الموت المجاني على اوتوستراد النبطية – الزهراني”.

المصدر: الوكالة الوطنية