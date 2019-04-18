القوات المسلحة اليمنية تعلن تطهير مواقع استراتيجية في البيضاء

أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان “الجيش اليمني واللجان الشعبية يحييون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس صالح الصماد بتحقيق الانتصارات المتتالية في كافة الجبهات”.

وأكد سريع الخميس أن”الـ72 ساعة الماضية كانت جحيما على الغزاة ومرتزقتهم حيث تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتم تطهير وتامين عدد من المواقع من دنس الغزاة ومرتزقتهم”.

وأشار سريع الى ان “ابطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا بفضل من الله عملية التفافية ناجحة على مواقع مرتزقة العدوان في ذي ناعم بمحافظة البيضاء تمكنوا خلالها من احكام السيطرة الكاملة على جبل حلموص الاستراتيجي بالكامل وتطهير اكثر من 20 موقعا أبرزها مواقع شبكة صباح وشبكة الدرعيا وقرية الدرعيا وقرية صلواع ومواقع موجه”ز

وأضاف سريع انه “تم تأمين المنطقة بمساحة تقدر ب 12 كيلو متر مربع وان عشرات المرتزقة قتلوا واصيبوا خلال العملية كما تم اغتنام كمية من الذخاير والاسلحة المختلفة”، واكد انه “بهذه العملية العسكرية النوعية لابطال الجيش واللجان الشعبية تم التقاء جبهة ذي ناعم بجبهة الزاهر”، ولفت الى “القوات المسلحة تعبر عن شكرها وامتنانها لابناء ذي ناعم الشرفاء بمحافظة البيضاء والذين وقفوا موقفا مشرفا ومساندا لابطال الجيش واللجان الشعبية”.

المصدر: موقع انصار الله