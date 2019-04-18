الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور روسيا بدعوة من بوتين في النصف الثاني من شهر نيسان/ابريل الجاري (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 15:14

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور روسيا بدعوة من بوتين في النصف الثاني من شهر نيسان/ابريل الجاري (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 18 April، 2019
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