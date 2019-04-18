الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور روسيا بدعوة من بوتين في النصف الثاني من شهر نيسان/ابريل الجاري (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
April 18 2019 - 15:14
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
18 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
لبنان: إحياء الذكرى الـ 23 لمجزرة قانا التي ارتكبها العدو الصهيوني خلال عملية عناقيد الغضب واستشهد فيها 107 مواطنين
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يفتتح مركز قانا الإقليمي للأمن العام
اللواء عباس ابراهيم لقناة المنار: سأزور سوريا الأسبوع المقبل لتنسق العمل على منع دخول السوريين بطرق غير شرعية إلى لبنان
اللواء ابراهيم للمنار: رئيس الجمهورية سيكون الأحرص على عدم المس بحقوق العسكريين
رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان للمنار: سنسلم التقرير حول قطع حساب عام 2017 عندما تطلبه لجنة المال والموازنة
إيران: الجمهورية الاسلامية تحيي يوم الجيش باستعراض عسكري في محافظات عدة في البلاد
الرئيس الايراني: اميركا لا تريد للجمهورية الاسلامية الاستقلال ولاتريد القضاء على الارهاب
الرئيس الايراني: القوات المسلحة اليوم اقوى من أي وقت مضى وتعمل على مساعدة دول المنطقة وللتصدي للكيان الصهيوني
الرئيس الايراني: اميركا غاضبة من كل قوة لا تخضع ولا تركع لها وحرس الثورة احبط مخططاتها المشؤومة
الرئيس الايراني: القوات الاميركية ترتكب جرائم قتل وتدمير بافغانستان والعراق وسوريا واليمن
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتقل 11 شخصا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية
المتحدث باسم القوات اليمنية: تطهير أكثر من 30 موقعا في العود وسقوط العشرات من المرتزقة بين قتيل وجريح وأسير
العميد يحيى سريع: عشرات القتلى والجرحى بعملية نوعية انتهت بالسيطرة الكاملة على جبل حلموص الاستراتيجي بالبيضاء
مصادر يمنية عسكرية: عمليتان هجوميتان استهدفتا مواقع للمرتزقة شمال وغرب المرازيق بمديرية خب والشعف في الجوف
مصادر يمنية: قتلى وجرحى لقوى العدوان خلال كسر زحفهم في الصوح قبالة نجران
منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في العاصمة الليبية الى 200 قتيل وأكثر من 900 جريح
ألمانيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ حول الوضع في ليبيا
وزير الخارجية الإيراني: أجرينا محادثات ناجحة في دمشق وأنقرة ومنطقتنا تشكل أولوية دائمة بالنسبة لإيران
تركيا تدعو إلى تنفيذ "خريطة طريق منبج" في أقرب وقت وتطهير مناطق شرق الفرات من العناصر الإرهابية بالكامل
الرئيس الفنزويلي يصف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المصرف المركزي بأنها غير قانونية وغير أخلاقية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشرف على اختبار سلاح تكتيكي موجه جديد
مراسل المنار: 14 ضحية بعد اطلاق مسلحين النار على حافلة ركاب بمنطقة بلوشستان الباكستانية
نيجيريا: مقتل نحو 50 مسلحا من بوكو حرام في هجوم على قوة متعددة الجنسيات في شمال شرق البلاد
البرتغال: مقتل29 سائحا المانيا بعد انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم في جزيرة ماديرا
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل السنوي لكشافة الإمام المهدي (ع) يوم الإثنين المقبل الساعة 17:00 بتوقيت بيروت
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يزور روسيا بدعوة من بوتين في النصف الثاني من شهر نيسان/ابريل الجاري (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
18 April، 2019
التعليقات
ذات صلة
الجيش اليمني واللجان الشعبية يكسرون زحفا لقوى العدوان في جيزان
قوى الامن اطلقت خطة للحد من الموت المجاني على اوتوستراد النبطية الزهراني
القوات المسلحة اليمنية تعلن تطهير مواقع استراتيجية في البيضاء
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}