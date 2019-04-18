الطقس في لبنان : امطار متفرقة ابتداء من بعد ظهر اليوم

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم غد الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر، ويستمر حتى مساء الأحد حيث ينحسر تدريجيا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع رياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من السنة، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الداخل من -2 الى 5 درجات، في الارز من 6 الى 15 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 620,4 ملم 1136,5 ملم 794,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 452,3 ملم 1001,4 ملم 796,0 ملم

زحلة 0,2 ملم 451,9 ملم 993,9 ملم 608,0 ملم

صور 0,8 ملم / ملم 870,5 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 الى 40 كلم/س .

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

المصدر: مصلحة الارصاد