الوزير حاصباني من بعبدا: على مجلس الوزراء النظر في الموازنة بأسرع وقت

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، في تصريح له من بعبدا، الى أنه وضع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أجواء الزيارة الى الولايات المتحدة، حيث قام بتمثيله في الحفل السنوي للمؤسسة الاميركية لدعم لبنان.

وقال: “كان لي سلسلة لقاءات جانبية إيجابية جرى فيها التأكيد على أن أي خطوات تتخذ على المستوى الاجرائي من قبل الولايات المتحدة يبقى القطاع المصرفي بمنأى عنها كما جرى التأكيد على استمرار الدعم للجيش اللبناني لأن الجيش والمؤسسات المصرفية هي الاعمدة الاساسية للاستقرار”.

أضاف: “تطرقنا الى الوضع المالي والاقتصادي في لبنان وأكدنا أنه بالرغم من التحديات والصعوبات، لبنان لديه القدرة على الخروج منها خصوصا إذا تم وضع الحلول العملية واتخذنا قرارات جريئة وواضحة عبر سلات شاملة وكاملة وعدم التركيز على مكان واحد”.

وأكد “أهمية النظر الى الموازنة بأسرع وقت ممكن”، آملا “وضعها على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار النهائي لاحالتها الى المجلس النيابي ويكون فيها حلول متكاملة غير مجتزأة لكل التحديات التي نواجهها”، معتبرا أن “هناك حلول عملية ممكن العمل عليها في هذه الموازنة ومخطئ من يقول عكس ذلك أو يدعي أن هناك حائطا مسدودا”.

المصدر: الوكالة الوطنية