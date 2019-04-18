التوحيد الاسلامي استقبل شريعتمدار وتأكيد على دور ايران في المنطقة

إستقبل الأمين العام لحركة “التوحيد الإسلامي” الشيخ بلال سعيد شعبان ووفدا من الحركة في طرابلس، المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الدكتور محمد مهدي شريعتمدار.

ورحب الشيخ شعبان بالضيف، مؤكدا “التضامن مع الشعب الايراني الشقيق، لافتا الى “ان التجارب اثبتت قدرة ابناء الثورة الاسلامية المظفرة على الانتصار في الملمات، وعلى مواجهة الشيطان الاكبر اميركا وربيبته اسرائيل”.

واكد شريعتمدار ” أننا ننظر بعين الشكر لكل هذا الحجم من التعاطف مع الشعب الايراني، ولفت الى العلاقة الجيدة التي تربط الجمهورية بدول الجوار كتركيا والعراق، مشيرا الى ان توريد النفط لن يتوقف”.

المصدر: الوكالة الوطنية