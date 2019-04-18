روسيا ترصد خرقاً واحداً لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 6 خروقات

أفادت وزارة الدفاع الروسية الخميس، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، خرقا واحدا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظة اللاذقية (1)، في حين رصد الجانب التركي 6 خروقات في محافظتي، حماه (4) وحلب (2). هذا وخلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، بحسب النشرة، بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

وبشكل عام تم تنفيذ 2099 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3340.28 طن. وأضاف المركز بأنه خلال الــ24 ساعة الماضية، لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزاً. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية