وزير الاقتصاد السوري يترأس وفد بلاده المشارك بمنتدى يالطا في جزيرة القرم

أعلن مصدر في اللجنة المنظمة لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي الخميس، أن وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل، يترأس وفد بلاده، الذي وصل إلى شبه جزيرة القرم للمشاركة في المنتدى. وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” “وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية سامر الخليل، يترأس الوفد”. هذا وأعلن الرئيس المشارك في منظمة “روسيا للأعمال” واللجنة المنظمة لمنتدى يالطا أندريه نازاروف، في وقت سابق من اليوم، وصول الضيوف الأجانب إلى يوبيل يالطا الاقتصادي الدولي، بما في ذلك، وفداً سورياً كبيراً يضم 28 من رجال الأعمال والوزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين .

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثاً دولياً ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، وينظم هذا اللقاء الاقتصادي حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الإدارة الرئاسية الروسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية