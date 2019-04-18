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April 18 2019 - 11:23

استشهاد سيدة من بلدة تقوع شرق بيت لحم بعد دهسها بشاحنة إسرائيلية

منذ 45 mins 18 April، 2019
استشهاد سيدة من بلدة تقوع شرق بيت لحم بعد دهسها بشاحنة إسرائيلية
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت المصادر المحلية الفلسطينية الخميس، عن استشهاد المواطنة فاطمة سليمان (42 عاما) بعد أن دهسها مستوطن صباح اليوم، في خربة الدير ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. وذكرت مصادر محلية ان المعلمة فاطمة محمد سليمان استشهدت بعد أن دهستها شاحنة اسرائيلية. وفي تفاصيل ما حدث، اصطدمت مركبة بمركبة الشهيدة فخرجت من مركبتها لرؤية الأضرار التي تعرضت لها، إلا أن شاحنة تحمل لوحة إسرائيلية قامت بدهسها أثناء ذلك. وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر أن السيدة فاطمة سليمان فارقت الحياة، بعد اصطدام سيارتها بشاحنة “اسرائيلية”.

المصدر: فلسطين البوم

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