مراسل المنار : 14 ضحية بعد إطلاق مسلحين النار على حافلة ركاب بمنطقة بلوشستان الباكستانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 09:20

مراسل المنار : 14 ضحية بعد إطلاق مسلحين النار على حافلة ركاب بمنطقة بلوشستان الباكستانية

منذ 1 ساعة 18 April، 2019
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