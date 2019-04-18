مراسل المنار : 14 ضحية بعد إطلاق مسلحين النار على حافلة ركاب بمنطقة بلوشستان الباكستانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 09:20
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مراسل المنار: 14 ضحية بعد اطلاق مسلحين النار على حافلة ركاب بمنطقة بلوشستان الباكستانية
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مراسل المنار : 14 ضحية بعد إطلاق مسلحين النار على حافلة ركاب بمنطقة بلوشستان الباكستانية
منذ 1 ساعة
18 April، 2019
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