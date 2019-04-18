الرئيس الإيراني : الشعب الإيراني وقف بوجه الإستهداف الاميركي لحرس الثورة الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2019 - 09:20

الرئيس الإيراني : الشعب الإيراني وقف بوجه الإستهداف الاميركي لحرس الثورة الإسلامية

منذ 2 ساعة 18 April، 2019
أخبار موقع المنار

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