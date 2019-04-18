الزميلة زينب ناجي تنال علامة “89/100″ في رسالة الماجستير بعنوان ” الوظيفة السياسية للبرامج المتلفزة الساخرة”

نالت الزميلة زينب ناجي علامة “89/100” بتقدير جيدة جداً، بعد مناقشتها رسالة الماجستير من الجامعة اللبنانية – علوم الإعلام والاتصالات، بعنوان “الوظيفة السياسية للبرامج المتلفزة الساخرة.. برنامج “البرنامج” في مصر نموذجاً”.

وأشرف على البحث الدكتورة نهوند القادري عيسى، وحضر في لجنة المناقشة عميد كلية الإعلام السابق دكتور جورج كلاس والكتور عارف العبد.

وخلصت الباحثة ناجي الى ان قدرة البرامج الساخرة على التأثير والتغيير مرتبطة بطبيعة النظام السياسي للدولة التي تنتج وتعرض فيها.

ورأت ناجي أن هذه البرامج تهز عروشاً “في دول وأنظمة تتمتع بالحرية والديمقراطية، لكنّها تقف عاجزة عن تأدية دورها ورسالتها في مواجهة السلطات القمعية التي تحاربها بالقانون تارة، والتهديد والوعيد تارة أخرى، لتتحول إلى برامج ظرفية وابنة ساعتها تتلاشى مع الوقت وسرعة الاستهلاك كـ”فقاعات الصابون”، وهذا ما حصل تحديداً في الحالة العربية عقب الحركات الاحتجاجية”.

المصدر: موقع المنار