حماس: غزة لا يمكن أن تقبل أن تعيش هذه المرارة وعليكم ألا تراهنوا على صبر شعبنا

قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية إن “غزة لا يمكن أن تقبل أن تعيش هذه المرارة وعليكم ألا تراهنوا على صبر شعبنا على المعاناة”.

وأضاف الحية الاربعاء أن “الشعب الفلسطيني سيطرق كل الأبواب المقفلة التي تُصر على الحصار الظالم مهما كلف ذلك وسينتزع حقوقه من غاصبيها”.

من جهة ثانية، هنأ الحية “جامعة بيرزيت على التجربة الديمقراطية الرائعة”، وأشاد “بالوعي الطلابي الذي اختار كتلة الوفاء الاسلامية على الرغم من الملاحقة الأمنية من الاحتلال والسلطة والمضايقات التي يعانيها طلابها”.

المصدر: فلسطين اليوم