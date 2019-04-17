تكليف بنيامين نتانياهو رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة في كيان العدو الاسرائيلي(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2019 - 20:25
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تكليف بنيامين نتانياهو رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة في كيان العدو الاسرائيلي(فلسطين اليوم)
منذ 51 mins
17 April، 2019
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