تكليف بنيامين نتانياهو رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة في كيان العدو الاسرائيلي(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2019 - 20:25

تكليف بنيامين نتانياهو رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة في كيان العدو الاسرائيلي(فلسطين اليوم)

منذ 51 mins 17 April، 2019
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