خارجية الوفاق الليبية تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية يوم 21 نيسان/أبريل المقبل لبحث التطورات في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء “طلبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية يوم 21 نيسان/أبريل بعد الاجتماع المقرر عقده بخصوص فلسطين وذلك لبحث العدوان التي تتعرض له العاصمة طرابلس والانتهاكات المرتكبة من قبل قوات حفتر وإصدار قرار بتجريم الاعتداء على المدنيين ووقف الحرب التي تتعرض لها طرابلس وعودة القوات المعتدية إلى مواقعها قبل شن هذا الهجوم الغادر”.

المصدر: وكالة سبوتنيك