المشاط يزور ضريح الصماد بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاده

زار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الاربعاء ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد ومرافقيه بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده.

وكان في استقبال المشاط لدى وصوله عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء عبد العزيز بن حبتور ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل ورئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ووزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد.

ووضع الرئيس المشاط إكليل من الزهور على ضريح الشهيد الرئيس الصماد ومرافقيه وقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، ثم عُزفت الموسيقى العسكرية والنشيد الوطني.

المصدر: موقع انصار الله