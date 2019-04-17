الخارجية الكازاخستانية: اجتماع مجموعة العمل بشأن بحر قزوين يعقد في تموز/يوليو بإيران

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع القادم لمجموعة العمل رفيعة المستوى حول بحر قزوين سيعقد في تموز/يوليو القادم في إيران.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: “سيعقد الاجتماع القادم لمجموعة العمل رفيعة المستوى المعنية ببحر قزوين في تموز/يوليو 2019، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول بحر قزوين في الفترة ما بين 19-20 شباط/فبراير الماضي في باكو.

جدير بالذكر أن قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين، روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان، وقعوا خلال القمة التي استضافتها مدينة أكتاو في كازاخستان، يوم 12 آب/ أغسطس 2018 ، على اتفاقية تاريخية تحدد الوضع القانوني لهذا البحر الغني بالثروات الطبيعية، كما ضمنت اتفاقية بحر قزوين عدم وجود قوى غير إقليمية في حوض البحر. ويختزن بحر قزوين أكثر من 90 مليار برميل من النفط في قاعه، إضافة إلى نحو 300 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويذكر كذلك، أن بحر “قزوين”، هو بحر مغلق يقع في منطقة غرب آسيا، ويمتد على مساحة تبلغ 371 ألف كيلو متر مربع، وهو أكبر بحر مغلق في العالم، ويبلغ طوله 1200 كيلومتر وعرضه 300 كيلومتر، ويبلغ أقصى عمق له 1023 متراً.

المصدر: وكالة سبوتنيك