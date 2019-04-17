نافذ عزام: القضية الفلسطينية ستظل قضية كل الأجيال والعصور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2019 - 18:40

نافذ عزام: القضية الفلسطينية ستظل قضية كل الأجيال والعصور

منذ 2 ساعة 17 April، 2019
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام
عربي وإقليمي - فلسطين

قال عضو المكتب السياسي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين نافذ عزام إن “انتصار الأسرى في معركة الكرامة2 يحمل رسالة قوية إلى الشعب الفلسطيني والدول العربية كافة، للتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية كل الأجيال والعصور”.

وأضاف عزام الاربعاء أن “مليارات الدولارات التي يتحدث عنها العالم لن تجبر الفلسطينيين على التخلي عن حقوقه المشروعة”، وشدد على أن “دماء الشهداء وتضحيات الأسرى هي من تحدد مصير الشعب الفلسطيني”.

وتابع عزام “رغم المنعطفات التي تمر بها قضيتنا سيبقى هذا اليوم من أيام فلسطين ولكل الفلسطينيين، فالأسرى هم عنوان الترابط والوحدة”، موضحا أن “الأسرى يجسدون أروع الانتصارات بالوحدة الوطنية ويوجهون إلينا رسائل يجب التعلم منها”.

المصدر: فلسطين اليوم

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