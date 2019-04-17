العدو الاسرائيلي يهدم منزلا شمال القدس المحتلة

هدمت جرافات العدو الإسرائيلي الأربعاء منزلا فلسطينيا في بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جرافات العدو شرعت برفقة شرطة وجنود الاحتلال بهدم منزل المواطن الفلسطينية عمران المصري في حي الأشقرية في بيت حينيا، بحجة عدم الترخيص”.

من جهته، أوضح المصري أنه “فوجئ بقرار الهدم من قبل قوات الاحتلال بعد اقتحام المنزل دون سابق إنذار”، ولفت الى ان “المنزل قائم منذ 11 عاما ولديه كافة الاثباتات القانونية والحقوقية التي تثبت ملكيته للمنزل”.

وأشار المصري إلى أن “محاميه قدم في وقت سابق عارضة قانونية بتأجيل قرار هدم المنزل لمدة شهر إلا أن الاحتلال لم يستجب”.

المصدر: فلسطين اليوم